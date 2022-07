Rimane la voglia di fare il grande salto nella testa di Domenico, ancora protagonista in questa sessione di mercato per quanto, finora, di offerte concrete per lui alnon ne siano arrivate. Anche laaveva pensato a lui, e non è escluso che possa tornare a farlo ora che la cessione di Matthijs De Ligt consente di avere a disposizione un cospicuo tesoretto da reinvestire su nuovi colpi. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, al momento le priorità dei bianconeri sono altre, ma il nome di Berardi è sempre sul taccuino: le prossime settimane saranno decisive per capire se potrà esserci un nuovo affondo, con la certezza che comunque i neroverdi non fanno sconti; la richiesta rimane sempre fissa sui 40 milioni di euro.