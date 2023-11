Ancora lui, ancora lo stesso tormentone. Come raccontano i colleghi di Calciomercato.com, laha ripreso (ma in realtà non ha mai interrotto) i contatti per Domenico, con l'idea di riaprire al momento più opportuno la trattativa con ilche la scorsa estate si era arenata di fronte al divario troppo evidente tra domanda e offerta. Chiaramente i bianconeri dovranno alzare la loro proposta, avvicinando la valutazione da almeno 30 milioni di euro dei neroverdi e garantendo un obbligo di riscatto facilmente raggiungibile; il club emiliano, da parte sua, dovrà abbassare le pretese e magari agevolare un'operazione in stile. Non un'impresa così semplice, ma la Juve ci proverà.