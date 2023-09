In casa Juve si continua a respirare un clima di agitazione dopo la bufera che si è abbattuta su Paul Pogba. Il centrocampista francese è stato momentaneamente sospeso e rischia una squalifica pitttosto lunga. Ecco perchè, i bianconeri devono provare a tutelarsi anche e soprattutto in campo, con la soluzione che potrebbe essere interna. Stando a quanto riportato da La Repubblica, infatti, la Juve starebbe pensando di far salire in prima squadra il giovane talento della Primavera di Montero Nonge Boende.