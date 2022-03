La Juventus starebbe mettendo nel mirino il centrocampista della Roma Bryan Cristante. Il giocatore che da sempre è molto stimato da Massimiliano Allegri che vedrebbe in Cristante un rinforzo importante per il centrocampo. Come riporta La Repubblica però i giallorossi al momento non sarebbero disposti ad accettare contropartite ma soltanto denaro. L'obiettivo della Juve invece sarebbe proprio quello di inserire contropartite nell'affare.