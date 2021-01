Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la Juve ha chiesto informazioni su Scamacca. Anche i bianconeri sono infatti in corsa per l'attaccante rossoblù, sebbene dal Grifone non ci sia mai stata paertura. I tanti pretendenti su Scamacca fanno gola però al Genoa, che vorrebbe tenere l'attaccante fino a fine stagione, rispettando l'accordo strappato con il Sassuolo. Da Genova fanno sapere come Milan, Fiorentina e Roma si sarebbero aggiunti i bianconeri, ma i rossoblù provano a tenere duro. Se andrà via Scamacca, si cercherà ancora un centravanti.