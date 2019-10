Non solo Mauro Icardi: nel caso in cui il PSG riscattasse l'argentino, la Juve ha già pronte le alternative per l'attacco: si tratta di Harry Kane e Gabriel Jesus. A riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea soprattutto la situazione del centravanti inglese: è una grande, ghiotta occasione per la Juventus. Che deve sciogliere ancora i dubbi relativi al futuro di Gonzalo Higuain: il Pipita si gioca un posto anche in ottica futura. L'argentino, dopo un'estate passata costantemente sulla lista dei cedibili, ha riconquistato alla grande un posto in questa Juventus. Eppure, latita la voglia di portarlo al rinnovo di contratto. Che nelle idee bianconere ci possa essere un cambio di centravanti?