Su Calciomercato.com, ecco un aggiornamento sulla situazione Vidal-Juve. Attraverso il botta e risposta con il giornalista Fabrizio Romano, le ultime sulla possibilità di un eventuale ritorno da parte del cileno nella società bianconera: "La Juve non è mai stata entusiasta all'idea di riprendere Vidal, era stato proposto a gennaio e nient'altro. L'Inter ad oggi è focalizzata su altre operazioni ma non esclude di tornare sul cileno più avanti, nell'ambito dei discorsi col Barça: non è più un'ossessione come lo era a gennaio".