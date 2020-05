Ennesimo duello tra Juventus e Inter, che sul mercato si trovano a contendersi Gaetano Castrovilli, centrocampista classe '97 della Fiorentina. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, i bianconeri non hanno abbandonato ancora la pista, malgrado Commisso non si sia sbilanciato su una sua partenza. Non quanto per Federico Chiesa, anch'esso seguito dalle due squadre e che potrebbe invece lasciare Firenze. Il profilo di Castrovilli resta comunque uno dei più interessanti, per questo né Juve né Inter hanno intenzione di tirarsi indietro.