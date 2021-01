4









Altro giorno e altro giro. Stavolta di mercato. In attesa che arrivi il calcio d'inizio di Inter-Juve, il mercato impazza. E stando a quanto riportato da Sky Sport, c'è un piano preciso su Scamacca: sì della Juventus, ma in primis del Sassuolo. Che ha intenzione di riportarlo quanto prima a Reggio Emilia, con il Genoa pronto a fiondarsi su Lammers dell'Atalanta per completare il reparto offensivo. OBIETTIVO - Dunque, il Grifone prova a cautelarsi in caso di addio di Scamacca. Colloqui fitti proprio nei minuti immediatamente precedenti ad Atalanta-Genoa, con il direttore sportivo Marroccu a colloqui con il suo presidente Preziosi e il numero uno della Dea, Percassi. Il club ligure lo ritiene l'elemento adatto a sostituire l'attuale numero nove rossoblù, pronto a tornare in neroverde per poi spingere verso la direzione bianconera. Ma a decidere sarà il Sassuolo: innanzitutto, occorre trovare un accordo con la Juventus sulla formula. In alternativa, presito a Parma, Udinese o Bologna.