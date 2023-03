La notizia era già nell'aria, ora sembra "ufficiale". Stando a Sky, laha fattoalper la sentenza del Tar che permetteva agli ex dirigenti delladi consultare la, l'ormai celebreche invaliderebbe l'interoa carico del club bianconero per vizio procedurale. In serata, infatti, è stato notificato a Fabioe Federicol'avviso dell'avvocato Giancarlo, per conto del presidente Gabriele, in merito all'impugnazione della sentenza del Tar, che aveva dato 7 giorni di tempo alla, da lunedì scorso, per disporre la consultazione della carta.- La FIGC, stando alla ricostruzione degli ultimi giorni, aveva negato due volte la visione della nota 10940 poichè non facente parte della documentazione acquisita durante il procedimento. Il Tar, invece, aveva autorizzato i legali della Juventus, la cui scelta di saltare la parte di giustizia sportiva andando direttamente a quella ordinaria ha però dato materiale alla Federazione per ricorrere al Consiglio di Stato, dal momento che c'è stata una disapplicazione della pregiudiziale sportiva. Il ricorso, ora, sembra essere diventato realtà.