Manca meno di un mese, e allora è il momento giusto per fare il punto del mercato. Lasi muove, anche velocemente. Ogni passo è un passo in avanti per assicurarsi quelal prima punta che in questo momento serve quasi disperatamente ai bianconeri. Del resto, parlano i numeri. E parla: "Per fare un gol servono cinque occasioni". Non sono certamente dati da grande squadra.Come racconta La Gazzetta dello Sport, in pole resta sempre Dusan: la Juve ha fatto una prima offerta alla Fiorentina e ha capito che serve aspettare. Anche perché non si sa il futuro del serbo, né si conosce la reale possibilità che Dusan possa cambiare squadra a gennaio. Ci sono semplicemente troppe variabili in gioco, di sicuro i bianconeri ci proveranno, a prescindere dalla concorrenza delle inglesi, Tottenham e Manchester City su tutte.Ecco, c'è anche il nome di. Che torna ciclicamente e soprattutto dopo le belle reti realizzate dall'ariete romano. Tre gol nelle ultime quattro partite, per Allegri è un nome spendibile nell'attacco juventino. Il Sassuolo al momento tiene la richiesta altissima: 40 milioni, al limite un leggero sconto. Difficile chiuderla velocemente.