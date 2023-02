Dal sito dellaLa missione Europa League parte immediatamente dopo la vittoria di ieri con la Fiorentina all’Allianz Stadium. La Juve non ha riposato e si è ritrovata subito, questa mattina, al Training Center.Come sempre nei post gara, scarico per chi è stato maggiormente impegnato ieri, il resto del gruppo in campo a concentrarsi su esercitazioni tecniche dedicate al possesso schierato per la manovra e alla gestione della palla, con consueta partitella finale.Domani appuntamento nuovamente al mattino.