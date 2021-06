C'è fiducia nell'aria. E c'è anche tanta voglia di recuperare un anno complicato, ma per nulla perduto. Oltre ai movimenti in entrata - e a quelli, inevitabili, in uscita - la Juve si muove sul fronte rinnovi. E non c'è solo quello relativo a Paulo Dybala, anche se tiene banco come nessuno: ci sono altri quattro casi, chi più spinoso e chi meno, che il club sta provando a risolvere già in questi giorni, sotto la supervisione di Allegri e con le operazioni affidate a Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene.



Nella gallery dedicata, caso per caso: da Chiellini alla Joya.