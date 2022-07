Come racconta il Corriere dello Sport, la Juve cerca di trovare la soluzione migliore per completare un reparto che necessita di essere integrato numericamente per poter dare l’assalto agli obiettivi stagionali. L’arrivo, pur fondamentale, di Di Maria non ha compensato gli addii di Dybala, Morata e Bernardeschi. C’è un vuoto che deve essere per forza colmato con almeno un innesto: servono ulteriori assist per Vlahovic e ulteriori gol da aggiungere a quelli che potrà garantire Dusan. Al momento, però, il bomber serbo è troppo solo, là davanti.