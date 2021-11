Come racconta Calciomercato.com, laè al lavoro per risolvere il nodo. ll gallese è da tempo in uscita e in questa stagione ha giocato appena sei minuti contro lo Zenit; la società spera di trovargli una sistemazione a gennaio ma l'ingaggio da 7 milioni di euro non aiuta a piazzarlo. Neanche in Premier, da dove nelle scorse sessioni di mercato si era fatto avanti qualche club prima di tirarsi indietro di fronte alle richieste del giocatore. Situazione complicata, che la Juve sta pensando di sciogliere trovando un accordo per la risoluzione del contratto e fare così spazio a un nuovo centrocampista.