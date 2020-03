La Juventus non abbandona il sogno del ritorno di Paul Pogba in bianconero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Fabio Paratici sta facendo passi in avanti con il francese, che ormai è arrivato al punto di rottura con il Manchester United. Il club inglese, però, non arretra poi tanto sul prezzo del giocatore, che non vuol veder partire per meno del suo valore: così, il costo di Pogba dovrebbe essere di 100 milioni di euro. Ecco quindi, chi potrebbe essere il top player promesso ogni anno da Agnelli, da quando è arrivato Cristiano Ronaldo.