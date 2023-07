Laè determinata a garantirsi un posto nella prossima edizione della: da qui non si scappa. L'obiettivo è infatti chiaro: partecipare al torneo più prestigioso d'Europa, che l'anno prossimo vedrà una nuova formula con più partite e maggiori introiti economici. Per raggiungere questo traguardo, la Juventus sta lavorando su diversi fronti.Il primo fronte è quello tecnico, cercando di allestire una squadra competitiva in grado di raggiungere almeno uno dei primi quattro posti nella Serie A imminente. Ma c'è anche un fronte politico, poiché il club desidera garantirsi la certezza di una qualificazione alla Champions League nell'edizione successiva, evitando qualsiasi rischio di sanzioni da parte dell'UEFA. La spada di Damocle delle possibili conseguenze delle vicende giudiziarie che hanno condizionato la scorsa stagione continua a pendere sul club bianconero.Per risolvere questa situazione, si è aperto un canale di comunicazione tra Torino e Nyon, favorito anche dalla decisione di fare un passo indietro rispetto alla Superlega. Questo canale mira a raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti, utilizzando la nobile arte della diplomazia. Da un lato, il presidente bianconero Gianluca Ferrero è seduto al tavolo dei negoziati, mentre dall'altro c'è Sunil Gulati, presidente dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club presso l'UEFA. Gabriele Gravina, presidente della FIGC e vicepresidente di Ceferin all'UEFA, ha assicurato che una decisione arriverà presto per garantire la completa definizione degli organici per le competizioni internazionali.Le trattative in corso sembrano portare a due possibili esiti. Da un lato, potrebbe esserci una cospicua sanzione economica; dall'altro, l'interdizione dalle competizioni internazionali imminenti. Quest'ultima opzione sembra essere la più probabile e costringerebbe la Juventus a rinunciare alla Conference League, una decisione considerata accettabile a fronte della sicurezza di poter accedere all'Europa che conta l'anno successivo.