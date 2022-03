Ci avviciniamo sempre di più alla super sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus ed Inter, dove in palio ci sarà molto di più dei 3 punti se consideriamo che le due squadre sono separate solamente da un punto in classifica. Negli uffici della Continassa però si continua a lavorare anche in vista di quella che sarà la prossima stagione, nella speranza di bruciare le tappe e consegnare a mister Allegri una squadra competitiva su ogni fronte.



COLPO A CENTROCAMPO - E' noto a tutti che le maggiori lacune della Vecchia Signora le presenta in mezzo al campo, dove manca un vero e proprio elemento di spessore e che faccia fare il salto di qualità alla squadra. I nomi che circolano sono tantissimi, da Pogba fino a Milinkovic, mai usciti dall'orbita Juve.



Nella Gallery di seguito tutti gli obiettivi dei bianconeri.