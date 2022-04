Come racconta La Gazzetta dello Sport, c'è una grande variabile sul mercato della Juventus: è Alvaro Morata, che a fine stagione può essere riscattato per 35 milioni. La Juve non vuole spendere quella cifra, secondo il quotidiano: l’investimento di gennaio su Vlahovic obbliga a contenere molto le spese, ma la società ha parlato e parlerà con l’Atletico Madrid per abbassare la cifra. "E del resto, Allegri apprezza Morata e Morata si trova bene alla Juve. Se si troverà un accordo economico, la continuazione sarà naturale", aggiunge Gazzetta.