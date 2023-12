Manca poco all'apertura del mercato e in casa Juve le situazioni da sistemare sono diverse. Quella che necessita di essere risolta al più presto è quella legata al centrocampo, dove le squalifiche di Fagioli e Pogba hanno, inevitabilmente, indebolito la rosa di Massimiliano Allegri, il quale spera nell'intervento della società già nella finestra invernale. Ma oltre a quelli che potrebbero essere i nuovi arrivi, dalle parti della Continassa si sta lavorando molto anche su alcune situazioni contrattuali da risolvere.- Una su tutte è quella legata adper il quale la Juve è disposta a fare un sacrificio maggiore per cercare di convincerlo a restare all'ombra della Mole.i, dato che i bianconeri sarebbero comunque disposti a riconoscere lo stipendio da circa 7 milioni euro di ingaggio al giocatore transalpino. Madama spera di blindarlo alla Juve non solo con la parte economica, ma anche in riferimento a quella che sarà la sua figura centrale e da assoluto protagonista nel club torinese. Ora la palla al balzo passa a Rabiot e a sua madre Veronique, che nelle prossime settimane dovranno iniziare a scoprire le prime carte.