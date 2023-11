Durante l'Assemblea degli Azionisti Maurizioha parlato della strategia dellaper intercettare i giovani tifosi. Ecco il suo commento sul tema: "Sono dentro la strategia di Juventus, come quando facevo riferimento alla Next Gen e tifosi. Juventus non solo è la prima squadra come tifosi in Italia, ma è la prima per. Ne parla il posizionamento social. Abbiamo lanciato una serie di creazioni digitali che vengono distribuiti con cadenza giornaliera che vengono distribuiti sui vari social. Oggi, stando agli ultimi risultati condivisi pochi giorni fa, siamo ilcon valori vicini a 20 milioni di followers. E' importante. Quello su cui ci vogliamo focalizzare è essere presenti nelle modalità corrette sugli strumenti che utilizzano i giovani, che sono diversi da quello che eravamo noi per la fruizione dell'intrattenimento. Dobbiamo essere capaci di dare le forme e ciò che chiedono, altrimenti incappiamo in un prodotto non richiesto. Cerchiamo di coinvolgere i giovani anche allo stadio, una serie di iniziative in atto anche per il futuro".