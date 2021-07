Potrebbe arrivare con illa prima. A confermarlo anche il Corriere dello Sport, secondo cui il programma delle amichevoli non è stato ancora ufficializzato ma si sta lavorando a un primo match di altissimo livello. Il 24 luglio, probabilmente a Lugano, la Juventus lavora per la prima uscita stagionale, così da inaugurare "in famiglia" il ritorno di Max Allegri alla Continassa.Subito dopo, la Juve sfiderà il Monza al Brianteo, mentre l'8 agosto, data da confermare, parteciperà al Trofeo Gamper contro il Barcellona al Camp Nou. La sfida sarà valida anche per le formazioni femminili dei due club.