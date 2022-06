Il mercato della Juve si fa sempre più fitto e ormai, è inevitabile pensare che possano arrivare degli annunci ufficiali a stretto giro di posta. I lunghi tira e molla che si sono verificati nelle trattative che sembrano portare Paul Pogba e Angel Di Maria infatti, sono destinati a cessare nel giro dei prossimi gironi e dalle parti della Continassa vige massima fiducia per il buon esito di entrambe le operazioni. Ma c'è anche un'altra trattativa che si sta tirando per le lunghe da tempo e questa volta riguarderebbe una cessione. LE SOLUZIONI - E' quella che vede coinvolto Rolando Mandragora, corteggiatissimo dal Torino che, vorrebbe inserirlo nella lista da consegnare a mister Juric anche per la prossima stagione. Bisogna però sciogliere alcuni nodi legati al modus operandi dell'operazione, con Madama che pretende una cifra vicina ai 9 milioni di euro. Stando a quanto riportato anche da Calciomercato.com però, i granta starebbero prendento tempo e valutare se versare subito la cifra richiesta dalla Vecchia Signora o se invece, acquisire le prestazioni del giocatore in prestito per una stagione con diritto di riscatto fissato sempre a 9 milioni. Si tratterebbe dunque solo di dettagli da limare, ma la sensazione è che la fumata bianca arriverà.