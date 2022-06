La Juve non molla la presa su Nicolò Zaniolo. Come raccontato da Il Giornale, i bianconeri stanno continuando a dialogare con la Roma per il giocatore classe 1999, che resta un obiettivo a prescindere dall'arrivo (ormai praticamente definito) di Angel Di Maria, dal momento che potrebbe essere utilizzato da Massimiliano Allegri anche da trequartista e da mezzala. Il quotidiano, inoltre, svela un curioso retroscena: Federico Cherubini è un grande estimatore del giovane giallorosso, che aveva corteggiato già cinque anni fa quando militava in Serie B con la Virtus Entella. Un interesse, il suo, mai venuto meno, che questa volta potrebbe finalmente avere un risvolto più concreto.