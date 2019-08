Il canale preferenziale che si è aperto ieri con il Barcellona, ha messo la Juventus nelle condizioni di insistere su quello che - sotto sotto - era il vero obiettivo del blitz di Paratici, Juan Miranda. Come riportato da Sky Sport, infatti, la Juventus avrebbe strappato l'ok del giocatore e della famiglia e starebbe trattando con il Barcellona sulla formula migliore per l'acquisto. Forte dell'intesa con i bianconeri, Miranda ha fatto sapere di non volere altra destinazione che Torino: da capire se sia praticabile l'inserimento di Rugani come contropartita tecnica.



Resta invece tutto fermo sul fronte Emre Can per Rakitic: la voce, al momento, non trova respiro, visto che nelle intenzioni di Paratici c'è quella di vendere un centrocampista senza necessariamente rimpiazzarlo. Si ritroverebbe, altrimenti, punto e a capo per quanto riguarda il capitolo esuberi.