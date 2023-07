La Juve non molla, insiste per il prestito, ha dalla sua l'accordo con. Ma il tempo stringe, perché se il patto d'acciaio con Sebastien Ledure è ancora valido, è altrettanto vero che l'entourage del centravanti non vuole correre il rischio di restare imprigionato al Chelsea o di doverci tornare tra una stagione: non è un ultimatum, ma la corsia preferenziale nei confronti della Juve ha una data di scadenza ed è stata fissata al termine della settimana che sta per iniziare, poi pur tenendo le porte aperte al club bianconero ecco che Ledure e Lukaku torneranno a prendere in considerazione anche altre opzioni. Giorni caldi, giorni decisivi. E forse Lukaku ha ragione, andare alla Juve è difficile. Ma non impossibile. Lo riporta Calciomercato.com.