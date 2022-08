Come racconta il Corriere dello Sport, Archiviato l'acquisto di, il mercato della Juve è comunque ancora lontano dal potersi definire concluso. A centrocampo si deve stringere per Leandro, con cui c'è ormai un'intesa di massima pressoché totale sempre aspettando le uscite necessarie per affondare il colpo anche con il Psg: valutazione complessiva da almeno 20 milioni, ma la Juve lavora sempre sulla formula del prestito con diritto di riscatto.