Siamo entrati nel vivo del mercato estivo e la Juve ha già avviato diverse trattative che, i tifosi sperano possano essere annunciate nel giro dei prossimi giorni. I nomi di Paul Pogba e di Angel Di Maria sono quelli più gettonati e che farebbero infiammare nuovamente il popolo bianconero, dopo due stagioni passate a cercare una vera e propria identità non del tutto trovata. Ma a tenere banco è anche il nome di Ivan Perisic, con il quale Madama starebbe cercando di limare gli ultimi dettagli. Qualche istante fa però è arrivata una notizia non particolarmente positiva per lo staff del quartier generale della Continassa, dato che proprio il croato ha subito un infortunio al gemello mediale della gamba destra, come si può apprendere dal comunicato ufficiale diramato dall'Inter. 'Ivan Perisic si è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo l'infortunio di domenica durante la gara contro la Sampdoria. L'esame ha evidenziato una distrazione del gemello mediale della gamba destra'.