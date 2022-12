Il Corriere Torino in edicola racconta come gli investigatori si siano spostati inoltre sulla "Partnership con società terze e opacità dei rapporti di debito/credito", che dà il titolo a un paragrafo della richiesta di misure cautelari (respinte dal gip) firmata a fine giugno dal procuratore aggiunto Marco Gianoglio e dai pubblici ministeri Mario Bendoni e Ciro Santoriello, che indagano sui conti della Juve. Morale: "Il processo di determinazione del valore di cessione/acquisizione dei diritti economici dei calciatori risulta influenzato e dipendente, infine, da relazioni pregresse e attuali tra le società calcistiche italiane ed estere". Perché poi, "le attività tecniche svolte" dai militari del nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza "hanno permesso di acquisire plurimi elementi investigativi in ordine ai rapporti di collaborazione e di 'partnership sussistenti soprattutto con queste società: Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Empoli, Udinese". Oltre "a ulteriori società italiane ed estere, quali, per citarne alcune,Spiegano ancora i magistrati: "Si tratta di rapporti frutto di risalenti relazioni professionali e, a volte personali, tra i dirigenti sportivi e manager dei rispettivi club, che, oltre a porre in pericolo la lealtà della competizione sportiva, presentano un duplice riflesso". Primo: ", a testimonianza ulteriore dell’alterabilità dei valori in discorso". Secondo: "I rapporti in questione sfociano in rapporti di debito/credito tra le società opachi e non corrispondenti alla rappresentazione pubblica fornita, a testimonianza dell’inattendibilità delle comunicazioni sociali fornite ai terzi".