"Vestire questa maglia per 100 partite è motivo di grande orgoglio per me e un grande traguardo: farlo con una vittoria è ancora meglio! Forza Juve, Fino alla Fine!". Iniziamo da qui, dalle parole di Danilo, che festeggia le 100 presenze in bianconero. Tra i grandi protagonisti c'è anche Arthur, che commenta così a fine partita sui suoi social: " Altra vittoria e partita da grande squadra. Ora tutti uniti per la sfida di mercoledì".



La Champions è il grande appuntamento, che unisce tutto e tutti. Anche Chiellini e Bonucci raccontano la voglia d'Europa della squadra, che intanto mette un altro tassello e si lancia verso un rush finale di assoluto livello.



