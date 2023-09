Non destano particolare preoccupazione, fortunatamente, le condizioni di Paul, costretto a fermarsi ieri duranteper un problema fisico e sottoposto oggi agli esami del caso al JMedical, che hanno escluso lesioni evidenziando "solo" un lieve sovraccarico del muscolo semimembranoso della coscia destra: stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il centrocampista francese dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta, per la sfida contro la. Stesso discorso per Federico, che ha rimediato una distorsione alla caviglia. Entrambi i giocatori hanno già iniziato il rispettivo iter riabilitativo.