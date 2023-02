Non sarà a disposizione domani contro la Lazio Paul Pogba. Come annunciato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa il quale ha spiegato che il centrocampista francese ha rimediato un indolenzimento ai flessori. Contro il Monza era stato convocato ed i tifosi lo avevano accolto tra gli applausi durante la fase di riscaldamento. Esordio con la maglia numero 10 della Juventus che in gara ufficiale è costretto a slittare ancora per un altro problema, proprio quando sembrava che il lungo calvario fosse finito. I tifosi non ci stanno e su Twitter impazzano i commenti. In gallery le reazioni.