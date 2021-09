Chiesa e Bernardeschi in,out. Nuovo stop tra le file della, conche nell'allenamento odierno allaha dovuto fare i conti con lo stop del terzino classe 1992, rimasto in palestra a svolgere una seduta personalizzata a causa di un fastidio al flessore. Da valutare, dunque, la sua presenza con ilnel big match di domenica sera, in vista del quale il tecnico ha però ritrovato, come anticipato, siache, entrambi preservati dalla sfida di Champions League contro il Malmö. Il numero 22 è candidato a una maglia da titolare.