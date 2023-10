Brutte notizie per la Juventus e Massimiliano Allegri a due giorni dal derby contro il Torino. Federico Chiesa infatti si è fermato in allenamento per un problema muscolare. Le prime sensazioni, ovvero che non fosse niente di grave, sono state confermate dall'esito degli esami che non hanno evidenziato lesioni. Il giocatore domani si allenerà alla vigilia del derby e solo dopo si potrà capire le reali chance di esserci per la sfida di sabato. Allegri, che già non sa se potrà contare su Dusan Vlahovic, a rischio convocazione, in caso di forfait si troverebbe nuovamente in emergenza nel reparto offensivo, con solo Kean, Milik e il giovane Yildiz a disposizione.