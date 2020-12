1









Al 68' dui Juventus-Dinamo Kiev Merih Demiral è uscito dal campo per far posto al debuttante Radu Dragusin, talentuoso difensore rumeno della Juve Under 23. Il motivo della sostituzione è un fastidio provato dal difensore turco alla coscia destra, la stessa che lo ha tenuto ai box la scorsa settimana a causa di una elongazione. È stato lui infatti a chiedere il cambio. Torna quindi l'apprensione per Demiral e per la tenuta fisica di un reparto che sta dando più di un grattacapo ad Andrea Pirlo dal punto di vista degli infortuni.