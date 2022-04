Altra tegola per la Juve, alle prese con l'ennesimo infortunio della stagione. Quest'oggi, alla ripresa degli allenamenti in vista della sfida di domenica contro il Venezia, si è infatti fermato Mattia De Sciglio, che ha riportato un affaticamento alla coscia destra. Gli esami effettuati presso il J-Medical hanno escluso lesioni, ma le sue condizioni dovranno essere monitorate di giorno in giorno. La sua disponibilità per l'impegno del fine settimana, quindi, resta in dubbio.