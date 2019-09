Sarà turnover, ma sarà graduale. Maurizio Sarri è proiettato solo verso la sfida di domani, contro l'Atletico Madrid. C'è la Champions e c'è una partita in cui non conviene sfigurare, soprattutto dopo la performance di Firenze. Ecco, peccato che la situazione fisica sia quella lì, quella complicata da riportare su, quella che necessita ancora di un po' di lavoro fisico. E forse di riposo.



STRAORDINARI - Ma riposo non ci sarà, molto probabilmente per dieci undicesimi della squadra (unica eccezione è l'infortunato Douglas Costa) che contro la Fiorentina si è dimostrata la brutta copia dell'ora sontuosa durante la quale Sarri ha atterrato il Napoli. Si è fidato di quegli uomini, nelle prime giornate. Lo farà anche a Madrid. E le turnazioni? Sì, ci saranno. Ma partiranno esclusivamente dalla sfida interna col Verona, quella di domenica. Un giocatore per reparto, molto probabilmente. Scalpitano Rabiot, Demiral e... Dybala. Ah, per il Wanda resta in vantaggio Bernardeschi. Nonostante la prova incolore del Franchi...