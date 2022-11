Il nome circola ormai da tempo, e adesso sono arrivate anche le prime conferme: lasta pensando seriamente ad Alvaro, terzino destro classe 1995 in forza al, con un passato anche alla. L'obiettivo del club bianconero, stando alle parole della giornalista Rocio Rodriguez, sarebbe addirittura quello di ingaggiarlo a gennaio, subito dopo il, evidentemente per andare a rinforzare un reparto, quello più arretrato, che in questa prima parte di stagione ha manifestato non poche difficoltà, soprattutto in campo europeo.- L'affare, però, potrebbe non essere così semplice. In scadenza con i Blancos nel 2024 e attualmente valutato, secondo dati Transfermarkt, lo spagnolo sembra infatti intenzionato a restare al Real Madrid almeno fino al prossimo giugno, per provare a giocarsi le sue carte con la squadra di Carlo. Il mercato, comunque, si sa, è imprevedibile e può sempre riservare sorprese. Quello di Odriozola, quindi, è un profilo da tenere d'occhio in orbita Juve. Se poi indosserà davvero la maglia bianconera, sarà il tempo a dirlo.