La Juve continua a monitorare con attenzioni i vari obiettivi di mercato per quel che riguarda il centrocampo, con il nome di Milinkovic-Savic che è senza ombra di dubbio in cima alla lista delle preferenze di Madama. Juve che a giugno si libererà quasi sicuramente di Leandro Paredes, che stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport non rientrerebbe più nei piani dell'allenatore livornese.