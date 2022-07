In casa Juve ci sono ancora diverse situazioni da definire e una di queste è legata al futuro di Luca Pellegrini. Il laterale bianconero non sembra aver convinto pienamente Massimiliano Allegri che, avrebbe dato il via libera ad una sua eventuale cessione. Per l'ex Cagliari si è fatto avanti il Fulham che, avrebbe avanzato una prima offerta di circa 8 milioni di euro, contro i 12 richiesti dai dirigenti della Continassa.