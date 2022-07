L'emergenza scattata per l'infortunio subito da Paul Pogba, ha chiamato i dirigenti bianconeri ad intensificare i contatti per quel che riguarda la situazione sul fronte Paredes. Stando a quanto riportato da Sky Sport in questi istanti però, prima bisognerebbe definire le cessioni di Arthur e Rabiot, in modo da potersi gettare a capofitto sull'argentino.