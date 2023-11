Luciano Spalletti annuncia problemi fisici per Manuel Locatelli. Il giocatore ha accusato un infortunio e farà ora rientro a Torino, dove sarà monitorato e sottoposto ai test del caso. Problemi anche per Cambiaso, come annunciato da Spalletti in conferenza stampa."C'è Cambiaso che ha una caviglia gonfia, Cristante che ha un affaticamento muscolare e c'è da fare attenzione al primo e al secondo allenamento. Locatelli l'abbiamo mandato a casa. Jorginho ha dei punti in testa rimediati nell'ultima partita, bisogna fare grande attenzione perché ha qualche punto di sutura. Ma noi abbiamo bisogno dei suoi piedi".