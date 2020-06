La Juve protagonista sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi dopo la vittoria per 2-0 a Bologna che ha risposto a tutte le critiche arrivate per la mancata vittoria della Coppa Italia.



Tuttosport apre con: "Juve, sì! Era ora", in primo piano l'abbraccio di Pjanic e Bonucci a Cristiano Ronaldo dopo il gol del vantaggio firmato dal portoghese su rigore. "Fuga di coppia" titola il Corriere dello Sport mettendo in evidenza il feeling tra Dybala e Ronaldo. Su La Gazzetta dello Sport c'è la "Dybaldo. Torna la supercoppia".