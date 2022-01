5







di Benedetta Panzeri

Juve rinata? Forse è ancora presto per dirlo, ma i numeri fanno ben sperare. Uno su tutti, in particolare, tanto più alla luce di una prima parte di stagione molto complicata su questo fronte, con l'assenza di Ronaldo a pesare come un macigno su una squadra all'apparenza incapace di trovare altre soluzioni per gonfiare la rete: come riportato da Opta su Twitter, in questo inizio di 2022 i bianconeri detengono il record di gol segnati nei cinque maggiori campionati europei, in tutte le competizioni. Con quelli realizzati ieri sera in Coppa Italia contro la Sampdoria sono 12 in totale, al pari di quelli del Real Madrid: alle loro spalle il Chelsea e la Fiorentina di Vlahovic, entrambe con 11.



Decisamente un'ottima notizia per la Juve. Al di là dei numeri, che spesso raccontano solo una parte della storia, ciò che appare confortante è la provenienza, di questi gol. Se Morata e Dybala, tanto per iniziare, sono tornati a svolgere al meglio il proprio ruolo, ad andare in rete in questi primi 18 giorni dell'anno sono stati anche i difensori e i centrocampisti: ecco dunque le prime gioie del 2022 per Locatelli, McKennie e Cuadrado (su punizione!, altro fondamentale che ormai sembrava solo un lontano ricordo), persino per due come Rugani e De Sciglio che la porta non la vedevano da anni. E poi Chiesa, fermato dall'infortunio proprio sul più bello, e il suo sostituto designato Kulusevski, in gol contro la Roma quasi per caso, ma pur sempre in gol. Avanti così, dunque. Perchè se conquistare i record è importante, saperli mantenere lo è altrettanto.