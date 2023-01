Come ricorda il Corriere dello Sport, lo scontro diretto delè coinciso con l’ultima partita dial vertice della. Il presidente dimissionario non era allo stadio, ha vissuto a distanza la sfida prima dell’inizio di una nuova era alla Continassa. La data che segnerà una passaggio epocale nella storia della società è quella del 18 gennaio: mercoledì l’assemblea degli azionisti ufficializzerà il ricambio nel management e darà il via al mandato del presidente designato, Gianluca Ferrero, che avrà come braccio operativo Maurizio Scanavino, neo direttore generale che assumerà anche l’incarico di amministratore delegato. Ieri sera si è conclusa sul piano sportivo l’epopea di Agnelli.