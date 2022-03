Dopo la delusione Nazionale, il futuro di Giorgio Chiellini potrebbe presto delinearsi. Secondo quanto riporta il Corriere Torino, infatti, la mancata qualificazione al Mondiale potrebbe portare il centrale difensivo al ritiro. In quel caso, Chiellini potrebbe entrare nella dirigenza della Vecchia Signora. Non è da escludere, però, che prima di appendere le scarpe al chiodo Chiellini non decida di fare un'ultima esperienza in MLS.