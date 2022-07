Ci sono ancora molte ombre attorno al futuro di Nicolò Fagioli, il baby gioiellino della Juve che ha letteralmente trascinato la Cremonese in Serie A. Il centrocampista gode della massima fiducia di Allegri e dovrebbe rientrare nel giro dei giocatori a disposizione dell’allenatore livornese per la prossima stagione. E’ infatti previsto un incontro nelle prossime ore tra l’agente di Fagioli e la dirigenza della Continassa, per discutere appunto della sua permanenza all’ombra della Mole.