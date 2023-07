Sarà una settimana di fuoco quella che è appena cominciata per la Juventus, che potrebbe definire due colpi di mercato importanti. I nomi sono quelli di Kessie e di, con quest'ultimo che è l'obiettivo primario della società della Continassa. Il classe 2000, infatti, è il prescelto da Max Allegri per ricoprire il vuoto lasciato da Juan Cuadrado, soprattutto per la duttilità del giocatore, abile ad agire su entrambe le corsie.- Ci sono però dei nodi da sciogliere e che sono legati alla cifra richiesta dalloper lasciar partire lo svedese. Il club ligure ha fissato il prezzo attorno aidi euro e ora la Juve sta cercando di fare cassa per mettere per iscritto questa cifra nella prossima offerta da presentare. Dopdocihè si attenderà solo la fumata bianca, dato che l'accordo con Holm lo si è trovato già da tempo, nonostante il suscitato interesse died, che però non spaventa i bianconeri.