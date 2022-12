Questa sera la Juve sarà impegnata nella sfida in programma all'Emirates Stadium contro l'Arsenal, in quello che sarà un test validissimo per testare le condizioni fisiche e atletiche dell'intera squadra, dopo circa due mesi di stop. Ma negli uffici della Continassa si continua a lavorare sotto traccia anche sul mercato, con diversi obiettivi che sono stati segnati a matita rossa dai dirigenti bianconeri. La priorità resta sicuramente il centrocampista della Lazio, ancora alle prese con il rinnovo di contratto con il club capitolino.La strategia che vorrebbe adottare Madama è quella della scadenza di contratto, che avverrà a giugno 2024 e che di conseguenza consentirà ai bianconeri di poterlo ingaggiare a costo zero a partire dal prossimo gennaio. Difficile che questo possa avvenire nella sessione invernale, dato che stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Milinkovic avrebbe intenzione di restare a Roma almeno fino al termine della stagione. In estate poi, ci si siederà attorno ad un tavolo per discutere delle cifre e allora ne sapremo sicuramente di più di come si evolverà questa vicenda.- Inutile dire che un profilo come quello del serbo ha su di se gli occhi di diverse big, ma quelli che al momento sembrano insidiare maggiormente Madama sono proprio gli avversari di questa sera, gli inglesi dell'