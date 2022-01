L'ideale nelle idee della Juve è il classe 2000 del Monaco Aurelien Tchouameni, un centrocampista box to box che però al momento ha una valutazione troppo alta per le strategie dei bianconeri. L'alternativa si può pescare sempre in casa Gladbach, dove oltre a Zakaria piace anche il classe 2001 Kouadio Koné per il quale i bianconeri hanno avviato i contatti. Lo riporta Calciomercato.com.